本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でジャイアンツと対戦し、6-3で勝利。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は4打数1安打3打点だった。今季52号となる逆転3ランについて、デーブ・ロバーツ監督は敵投手に同情していた。

1-2で追いかける5回2死一、二塁。2021年にサイ・ヤング賞を受賞したジャイアンツの先発左腕レイの、外角高めの球を捉えた。逆方向へ伸びた打球は左翼席に着弾。打球速度100.2マイル（約161.2キロ）、飛距離370フィート（約112.7メートル）の一発でこの回に降板していたカーショーの負けを消し、ベンチでハグの祝福を受けた。

米専門メディア「ドジャーブルー」公式YouTubeチャンネルが、試合後のロバーツ監督の会見映像を公開。大谷の本塁打について「素晴らしい打席だった。ロビー・レイはとんでもなく良い投球をしていた。最終的には攻略できたけれど、序盤は素晴らしい速球とスライダーで、完全にやられていた。でも、あのショウヘイの打席は、ロビーも驚いたと思う。かなり良い球だったからね」と大谷を称賛しつつ、敵先発に同情していた。



（THE ANSWER編集部）