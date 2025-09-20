ドジャースは１９日（日本時間２０日）の本拠地ジャイアンツ戦に６―３で逆転勝ちし、１３年連続となるポストシーズン進出を決めた。

１点を追う５回に大谷翔平投手（３１）の５２号３ランで逆転に成功。今季限りで現役引退するクレイトン・カーショー投手（３７）の本拠地ラスト先発登板に花を添えたが、いぶし銀の活躍も光った。

「６番・二塁」で出場したミゲル・ロハス内野手（３６）は１点ビハインドの２回に７号ソロを放って同世代のレジェンド左腕を援護。６回には二死から三塁への二塁打で出塁して、続くアンディ・パヘス外野手（２４）の中越え二塁打でダメ押しのホームを踏むなど３打数２安打１打点の活躍だった。

今オフにＦＡとなるロハスはドジャース専門サイト「ドジャース・ネーション」の取材に応じ「まず第一に、ドジャースと来季も契約したいと思っています。その後、自分のキャリアの将来について改めて検討するつもりです」とドジャースとの再契約を最優先させる意向を明かした。

２０２３年にトレードで古巣のドジャースに戻ってきたロハスは今季、１０８試合に出場して打率２割６分６厘、７本塁打、２７打点をマーク。内野の全ポジションを守れるユーティリティープレーヤーでチームリーダー的な存在でもあり、チームに数字以上の効果をもたらす貴重なベテランだ。

そんなロハスは昨年１１月、２６年シーズンでの引退を示唆。ドジャースでキャリアを終えたい方針に変わりはないようだ。