陸上の世界選手権（東京・国立競技場）に向けたイベントで爛ネス記録瓩誕生した。

女子１００メートル障害で２０２１年東京五輪代表の寺田明日香（ジャパンクリエイト）は世界選手権の代表入りを逃すも、さまざまな形で大会の盛り上がりに寄与している。都内で行われた「ＲＵＮＳ：ＩＮＴＯ ＫＫ（ランズイントゥーケイケイ）」ではゲストとして参加。ギネス世界記録チャレンジとして「１時間で１００メートルをリレーした最多人数」の更新に挑んだ。



公式認定人が立ち会いのもと、陸上経験のある学生やハリー杉山、寺田選手らを含む２７６人が出走。従来記録の２５２人を上回り、ギネス記録を塗り替えた。

スターターを務めました小池百合子東京都知事は「世界陸上に臨む選手たちにとって大きな力になるでしょう」と期待を寄せ、寺田は「集まったみんなで一丸となってギネス記録を更新できたのがすごくうれしい。世界陸上はもっともっと盛り上がってほしいと楽しみにしています」と声を弾ませた。

世界選手権は２０日で８日目を迎え、ここまで日本勢は２個の銅メダルを獲得。この日のイブニングセッションではメダルを狙う男子４００メートルリレーと男子１６００メートルリレーの予選が実施される。