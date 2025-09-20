元モー娘。田中れいな、ショーパン×ブーツで美脚輝く「夏か冬か分からん格好」に絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/20】元モーニング娘。の田中れいなが20日、自身のInstagramを更新。ショートパンツにブーツを合わせたコーディネートで美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】田中れいな、圧巻美脚際立つショーパン姿
田中は「夏か冬か分からん格好ってかわいい」とつづり、写真を公開。ファーのベストにベージュのショートパンツ、ロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「ブーツ可愛い」「美脚にうっとり」「私服のセンス大好き」「可愛すぎる」「私服も素敵」「唯一無二の存在」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
