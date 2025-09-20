田中れいな（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/20】元モーニング娘。の田中れいなが20日、自身のInstagramを更新。ショートパンツにブーツを合わせたコーディネートで美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】田中れいな、圧巻美脚際立つショーパン姿

◆田中れいな、膝上ミニで美脚を披露


田中は「夏か冬か分からん格好ってかわいい」とつづり、写真を公開。ファーのベストにベージュのショートパンツ、ロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚を披露している。

この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「ブーツ可愛い」「美脚にうっとり」「私服のセンス大好き」「可愛すぎる」「私服も素敵」「唯一無二の存在」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】