横浜ＦＭ 桐蔭横浜大在学中の１９歳ＤＦ関富貫太を先発で起用…福岡戦の先発を発表
◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３０節 横浜ＦＭ―福岡（２０日・日産スタジアム）
横浜ＦＭはホームで福岡と対戦する。
先発が発表され、横浜ＦＭは桐蔭横浜大に在学中で大学２年のＤＦ関富貫太（１９）をリーグ戦で初めて先発で起用した。ＭＦジャンクルード（２１）も５試合ぶりの先発出場となった。
横浜ＦＭはここ３戦連続で未勝利＆無得点。現在チームは勝ち点２５（得失点差マイナス１２）でＪ１残留圏内の１７位に位置するが、降格圏内の１８位湘南とは同勝ち点（得失点差マイナス２４）で並ぶ。１９位の横浜ＦＣとも勝ち点１差で、Ｊ１残留へ苦しい状況が続く。リーグ戦では２４年から３連敗中の相手を打ち破り、Ｊ１残留へ勝ち点を積み重ねたい。
◆横浜ＦＭのメンバー
【先発】
▽ＧＫ 朴一圭
▽ＤＦ 加藤蓮、ジェイソン・キニョーネス、角田涼太朗、関富貫太
▽ＭＦ 喜田拓也、ジャンクルード、植中朝日
▽ＦＷ ジョルディ・クールクス、ディーン・デイビッド、井上健太
【ベンチ】
▽ＧＫ 木村凌也
▽ＤＦ 諏訪間幸成、埜口怜乃
▽ＭＦ 渡辺皓太、天野純、山根陸
▽ＦＷ オナイウ情滋、ユーリ・アラウージョ、谷村海那