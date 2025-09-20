横浜ＦＭ　桐蔭横浜大在学中の１９歳ＤＦ関富貫太を先発で起用…福岡戦の先発を発表

◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３０節 横浜ＦＭ―福岡（２０日・日産スタジアム）

横浜ＦＭはホームで福岡と対戦する。

先発が発表され、横浜ＦＭは桐蔭横浜大に在学中で大学２年のＤＦ関富貫太（１９）をリーグ戦で初めて先発で起用した。ＭＦジャンクルード（２１）も５試合ぶりの先発出場となった。

横浜ＦＭはここ３戦連続で未勝利＆無得点。現在チームは勝ち点２５（得失点差マイナス１２）でＪ１残留圏内の１７位に位置するが、降格圏内の１８位湘南とは同勝ち点（得失点差マイナス２４）で並ぶ。１９位の横浜ＦＣとも勝ち点１差で、Ｊ１残留へ苦しい状況が続く。リーグ戦では２４年から３連敗中の相手を打ち破り、Ｊ１残留へ勝ち点を積み重ねたい。

◆横浜ＦＭのメンバー

【先発】

▽ＧＫ 朴一圭

▽ＤＦ 加藤蓮、ジェイソン・キニョーネス、角田涼太朗、関富貫太

▽ＭＦ 喜田拓也、ジャンクルード、植中朝日

▽ＦＷ ジョルディ・クールクス、ディーン・デイビッド、井上健太

【ベンチ】

▽ＧＫ 木村凌也

▽ＤＦ 諏訪間幸成、埜口怜乃

▽ＭＦ 渡辺皓太、天野純、山根陸

▽ＦＷ オナイウ情滋、ユーリ・アラウージョ、谷村海那