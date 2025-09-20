【ゴジュウジャー】第31話「俺がティラノだ！世を救う意志」あらすじ 大澄賢也が暴神病院の院長役で登場
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第31話「俺がティラノだ！世を救う意志」が21日に放送される。
【動画】【ゴジュウジャー】第31話「俺がティラノだ！世を救う意志」予告
吠（冬野心央）が突然苦しみだし、竜儀の父親・竜登（大澄賢也）の経営する暴神病院へ入院することになった!? 病院には、姿を消していた竜儀（神田聖司）もいて、吠たちは再会を喜ぶ。しかし、竜儀は父親に従い、まったく別人のようになっていた…。
そんな中、暴神病院にドクターノーワンが現れた！とりあえず手術を始めようとするドクターノーワンに、ゴジュウジャーは…!?さらには、ゴジュウティラノの指輪を持つ玲（馬場良馬）までやってきて…？
