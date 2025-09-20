『あんぱん』のぶ、登美子＆羽多子と旅に出る 第126回場面カット
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第126回（22日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】アンパンマン役が決定！ 新たな相関図を公開
前回は、客席はたくさんの子どもたちで埋まり、その様子をカメラに収めるのぶ（今田美桜）。ミュージカルが終了すると、会場は大きな拍手に包まれ、嵩（北村匠海）はほっと胸をなでおろす。終演後、蘭子（河合優実）を従えて現れたのは、あんぱんを抱えた草吉（阿部サダヲ）だった。その姿に歓喜するのぶやメイコ（原菜乃華）たち。嵩は子どもたちにパンを配る草吉に駆け寄り、再会を喜ぶ。一方のぶは、ある人を追って外に飛び出していく。
今回は、のぶ（今田美桜）が撮ったミュージカルの写真を見ていた嵩（北村匠海）は、こっそり来ていた登美子（松嶋菜々子）が写った写真を見て驚く。そんな中、のぶ、登美子、羽多子（江口のりこ）が旅行することに。出発前夜、初めて柳井家に泊まる登美子と布団を並べて横になった嵩は、写真で登美子の笑顔を見てうれしかったと話す。旅行から戻り、カメラを手に写真屋を訪れたのぶは、店主に声をかけられる。
