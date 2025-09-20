◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

女子20キロ競歩が20日に行われ、藤井菜々子選手(26歳/エディオン)が日本女子競歩界初となる銅メダルを獲得しました。

藤井選手は、最後のトラックで、4位のトレス選手(エクアドル)の猛追を受けますが、同タイムながらも着差で逃げ切り、3位フィニッシュ。大舞台で自らの日本記録を15秒更新する1時間26分18秒で日本女子競歩界にとって初のメダルを獲得しました。

藤井選手は「本当に絶え間なく日本頑張れ、藤井さん、ななこ！と応援が聞こえて、全部の声援が私への応援だと思うくらい、本当に力になりました」と声援に感謝。

「今まで男子がメダルをとって、女子はなんで?って言われてきたんですけれど、今日メダルをとって、スタートラインにやっと立てたかなと思います。次は自信を持って金メダルを目指したいと思ったので、今日からまた新しいステージで頑張りたい」と思いを語りました。

6大会連続出場の岡田久美子選手(33歳/富士通)は、1時間30分12秒で18位でフィニッシュ。2019年ドーハ大会では6位に入った女子競歩を長らく引っ張った岡田選手は、「最後まで私自身は入賞を目指して歩きましたけれど、ちょっと世界との差は遠かったなと感じています」と話しつつ、藤井選手のメダル獲得には、「でも私ではなくて、藤井さんが世界に届いたというか、女子競歩界の道が開いた瞬間だなと思っているので、一緒にレースができてよかった」と涙ぐみながら仲間の快挙を喜びました。

今後に向けては、「私自身は今日でやりきったなって思っていますし、今後の女子競歩の強化に携われたらいいなと思います」と話しました。

大学生で昨年のパリオリンピックに続く出場となった柳井綾音選手(21歳/立命館大学)は、1時間35分44秒で37位でフィニッシュ。9月に膝を痛め、「足の状態がよくなくてここまで来るのが不安でしたが、しっかり歩き切れて、満足できないところもありますが、ゴールできたところにホッとしています」と話し、「全員が自分の名前を呼んでくださったり、すごい背中を押していただきました」と声援に感謝を込めました。