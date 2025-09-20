「車がレールを走るおもちゃ」を犬に見せたら、思いもよらない反応をして…？可愛すぎる行動に、思わず見入ってしまうと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で811万回再生を突破し、「動きに合わせてて草」「たまらん可愛さ！」といったコメントが寄せられています。

【動画：『車がレールを走るおもちゃ』を見る犬→なぜか『首』が…思いもよらない『まさかの反応』】

動きに合わせて

Instagramアカウント「hyotoikura」に投稿されたのは、子供のおもちゃを見たポメラニアンの女の子「イクラ」ちゃんの様子。おもちゃは、車が木でできたレールの上を走り、だんだんと下に降りていくものなんだそう。

パパが車を手に持っている段階から、すでにガン見しているイクラちゃん。パパが車をレールの上に置くと、イクラちゃんの首が車の動きに合わせて動いていたんだとか。

一緒にクネクネ

車がクネクネ曲がりながら下に降りていくと、イクラちゃんの首も下に向かってクネクネ。車の行く末から一瞬たりとも目が離せないようです。あまりのシンクロ具合に、ママは思わず大爆笑。

走り終わった車をパパが取ろうとすると手がレールに当たり、おもちゃが倒れかけてしまいます。ビックリしてしまったのか、前のめりだったイクラちゃんも何歩か後ずさりしてしまいます。

やっぱり気になる

パパが「もう1回いくで」と再び車を走らせると、イクラちゃんは2度目もしっかりと車の動きに合わせて首をクネクネ。車の動きが気になって仕方がないようです…！

人間の子供用のおもちゃに思わず夢中になってしまった、1歳のイクラちゃん。可愛すぎる仕草で見ているこちらも笑顔にしてくれたイクラちゃんなのでした。

投稿には「動きに合わせてて草」「たまらん可愛さ！」「何回も見たｗｗ」「可愛すぎて面白すぎます」「わたしも見ながら首かしげちゃう」「可愛いを超えて愛しい」といったコメントが寄せられています。

イクラちゃんと、お兄ちゃんの「ヒョウ」くんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「hyotoikura」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hyotoikura」さま

執筆：伊藤 紀子

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。