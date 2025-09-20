仲良しな3兄妹の微笑ましい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で29万回再生を突破し、「みんな可愛い」「愛が深くて愛おしい」「母性が溢れてる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな女の子が犬に怒られてしまった結果→もう1匹が近づいて…まさかの『守っているかのような行動』】

女の子がわんこに怒られた！

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、そして1歳の女の子『ほの』ちゃんの日常がたびたび紹介されています。

この日、うにくんとおからちゃんは気持ちよくお昼寝していたそうです。ほのちゃんは遊んでいましたが、うにくんのことが気になった様子。ソファの上で気持ちよさそうに眠るうにくんに、そっと近寄ったのでした。

するとうにくんは、「今は寝てるの！」と怒ってしまったのです。吠えられてしまったほのちゃんはびっくり。そんなイザコザを聞きつけて、お昼寝中だったおからちゃんが近づいてきたといいます。

守ろうとするゴールデンレトリバー

おからちゃんは、うにくんがほのちゃんに吠えたことが許せなかったようです。「なんで吠えるの！」とばかりに鋭い視線を送り、うにくんを責め立てたのでした。

それでも、うにくんが反省する様子はありません。そこでおからちゃんは、ソファの上に乗って教育的指導をすることに。うにくんを上から囲うように、強く圧をかけたのです。

普段は仲良しな2匹ですが、今回はおからちゃんのほのちゃんへの愛が深すぎたのでしょう。そのまま、もみ合いになってしまったといいます。

女の子のために仲直り♡

しかし、2匹の険悪な表情を見て、ほのちゃんが泣き出してしまいました。おからちゃんは、すぐにほのちゃんに頬を寄せて「ごめんね」と気遣います。うにくんも、ほのちゃんの涙を見て冷静になったのでした。

ちょっぴり反省した2匹は、これ以上の喧嘩をしないことに決めたようです。うにくんがおもちゃを咥えて、怒っていないことをアピール。おからちゃんも、ニコニコ笑顔でほのちゃんの誤解を解こうとしたといいます。ほのちゃんへの愛と優しさが溢れたワンシーンに、思わずホッコリしてしまいますね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「しっかり守ろうとする姿に感激です」「今日も癒し充電満タン頂きました」「素敵な３兄妹ですね」などさまざまなコメントが寄せられました。YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、3兄妹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。