女子20キロ競歩の実況TBS女性アナが好評 東大卒の才女は「落ち着いてて良かった」「聞きやすくわかりやすい」【東京世界陸上】
女子20キロ競歩で銅メダルを獲得した藤井菜々子(C)産経新聞社
「東京2025世界陸上」は9月20日に大会8日目を迎え、女子20キロ競歩（国立競技場発着の神宮外苑周回コース）が行われた。藤井菜々子が自らの日本記録を更新する1時間26分18秒で銅メダルを獲得。女子の日本勢では、五輪、世界選手権を通じて初めて表彰台に立った。
【写真】「ピンク×前髪」で最強！世界陸上アンバサダーの今田美桜をチェック
藤井は最後のホームストレートで、後方からパウラ・ミレナ・トーレス（エクアドル）が猛追。同タイムでのフィニッシュとなったが、着差でメダルを死守した。
スリリングな展開となった女子20キロ競歩で、好評だったのが実況を担当したTBSの篠原梨菜アナウンサーだ。解説と息を合わせ、程よく抑揚を付けたスタイルが視聴者からの支持を集めた。
レース開始直前には自身のXに「いよいよ女子20km競歩！」と“告知”。このポストに対して「シノリナさん実況落ち着いてて良かったです」「聞きやすくわかりやすいです」「国際大会の初実況、無事完走！」「名実況」「とても聴き心地が良かった」といった称賛のコメントが寄せられた。
篠原アナは東大を経て、2019年入社の28歳。2022年にプリンセス駅伝のテレビ中継内で実況デビューを果たし、2024年にはTBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」の番組内で、競馬実況を担当した実績も持つ。
平日朝の「THE TIME’」のグルメリポートが人気を集めている篠原アナ。「早朝グルメとは一味違った篠原アナの実況も素敵でした」「篠原梨菜さんにとっても良い思い出になったと思います」「今後ますますの活躍を期待しています」などと、その実況が多くの人の心に残ったようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
