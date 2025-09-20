ド軍36歳が来季へ向け「最優先事項だ」“クラブハウスのリーダー”が「方向性を見極めるつもりだ」
ロハスが来季への思いを語っている(C)Getty Images
ドジャースのミゲル・ロハスが、来季もチームに残留することを望んでいるという。オフに年俸500万ドル（約7億6500万円）の球団オプションが行使され、今季はドジャース3年目を迎えた。
米メディア『ClutchPoints』は「このベテラン内野手はロバーツ監督のロースターにとって重要な存在だ。彼はシーズンを通して、ケガをした複数の選手の穴を埋めてきた。マックス・マンシーがケガで離脱した際には、ロハスが三塁に入り、良い働きを見せた。プレーオフが始まれば、彼はリーグで最も重要なベンチプレーヤーになるかもしれない」と、ロハスの働きを称賛した。
ロハスは今オフにFAとなるが、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者のインタビューに応じ「彼はどこにも移籍したくないと考えている」という。
「ドジャースとあと1年契約することが、僕の最優先事項だ。その後、自分のキャリアがどう進んでいくか方向性を見極めるつもりだ」と、チームと再契約を望み、自身の将来について語った36歳のベテランは、現地時間9月19日のジャイアンツ戦の2回に左中間へ7号ソロを放つなど、3打数2安打1打点と活躍した。
内野の全ポジションを守ることができ、クラブハウスのリーダーでもあるロハスが、10月のポストシーズンでも輝きを放つ。
