青木孝文調教師＝美浦＝は、９月２０日の中山９Ｒ・カンナＳ（芝１２００メートル＝１３頭立て）に、管理するウチュウノセカイ（牡２歳、父タワーオブロンドン）を出走させ、勝利。ＪＲＡ通算１００勝を達成した。２０１７年３月４日の初出走から２２８３戦目の達成で、現役では１４４人目。重賞は３勝で、うちＧ１はマイネルグロンの中山大障害で１勝。

青木孝文調教師「馬主さんや牧場の方をはじめとした全ての関係者の皆様のおかげで１００勝を達成できて素直にうれしいです。要領が悪いもので時間がかかってしまいましたが、その中でも中山大障害など大きいところも勝たせていただくなど、とにかくやっていて充実している日々を過ごすことができています。これからも、失敗もありながらですが、ＪＲＡの調教師として、自分が大人になってからこの仕事しかしたことがないので、後に続く人たちのためにも責任を持った仕事をするとともに、次の１勝に向けて様々な方の協力をいただきながら、スタッフや所属騎手とともにしっかり頑張りたいと思います。あとは何よりも調教師生活を目いっぱい楽しんでいきたいです」