◆秋季高校野球富山県大会 ▽準々決勝 富山商２―１不二越工（２０日・富山市民）

富山商は２ー１で不二越工に勝利し、北信越大会（１０月１１日開幕、富山）出場を決めた。背番号９の技巧派右腕、柳原昊芽（こうが、２年）が先発し、８回まで４安打、９三振、１失点と好投。打撃では６番打者として、２安打、１打点の活躍を見せた。柳原は「初めてのアルペン球場で、緊張もあったが、粘り強いピッチングが出来た。北信越大会では、もう一段階、レベルを上げて挑みたい」と意気込んだ。

９回は最速１４７キロのエース右腕、藤岡大翔（２年）が登板。１４０キロを超えるストレートを武器に、３者凡退で試合を締めくくった。２試合連続で９回から１イニングを投げてノーヒットに抑えた。藤岡は「いつでも投げられるように初回から準備していた。自分の投球に自信を持って、楽しんで投げています」と振り返った。

打線はわずか３安打と不発だったが、県屈指の投手力と守備力で１点差を守り切った。前崎秀和監督は「柳原は我慢強く、低めにていねいに投げることが出来た。（攻撃では）自分たちのスイングが出来ていないので、学校に帰って練習します」と、２１日の準決勝に向けて打撃改善を模索する。（中田 康博）