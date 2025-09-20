◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）

２位争いを展開中の巨人が４位・広島に２連勝。貯金を１とし、クライマックスシリーズ（ＣＳ）進出を決めた。

先発の横川凱投手が２回の岡本和真内野手の２戦連発１４号ソロの後押しを受け、５回まで中村奨のソロ本塁打による１失点に抑えた。

打線は４回、キャベッジ外野手、泉口友汰内野手の連打で無死一、二塁のチャンスをつくると２死後、中山礼都内野手の右前打で満塁に。続くリチャード内野手が左肩に当たる死球。当たった瞬間、ガッツポーズのリチャードの押し出し死球で勝ち越すと、続くドラ２ルーキー・浦田俊輔内野手も中前適時打で３点目を奪った。

６回は二番手・田中瑛斗投手、７回は６年ぶり２度目のシーズン６０登板となった中川皓太投手と船迫大雅投手、８回は今季６０登板目で２０１２年、山口鉄也の球団最多記録と並ぶ４４ホールド（Ｈ）とした大勢投手、９回は球団記録更新の４４セーブ（Ｓ）目となったライデル・マルティネス投手と記録ずくめのリレーで締めくくった。

横川は８月２２日以来１か月ぶりの今季２勝目をあげた。