◇プロ野球セ・リーグ 中日 3-0 ヤクルト(20日、バンテリンドーム)

中日は祖父江大輔投手と岡田俊哉投手の引退試合に勝利で花を添えました。

先発マウンドに上がったのは岡田投手。「1番・サード」で先発出場した村上宗隆選手に対し、最後は低めに144キロのストレートを投じ見逃し三振を奪うと、打者1人で降板しました。ベンチに戻った岡田投手はこらえきれず涙を浮かべました。

2人を勝利で送り出したいチームは3回裏、2アウト1、3塁のチャンスを作ると相手のエラーで2点を先制します。

投げては1回途中から岡田投手の後を継いだ郄橋宏斗投手が7回まで投げ、被安打3、9奪三振、無失点と快投。ヤクルト打線にチャンスすら作らせません。

3点リードとした8回表には祖父江投手がマウンドへ上がりました。中村悠平選手に対し3球目のスライダーをセンター前に運ばれヒットとされると、祖父江投手は悔しそうにしつつ笑顔を浮かべました。

その後、9回表は松山晋也投手が登板。ヒット2本でピンチを招きましたが無失点で試合を締め、今季42セーブ目をあげています。勝った中日は連敗を4でストップし、この日敗れた4位広島とのゲーム差を「0.5」に縮めました。