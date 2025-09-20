◇ナ・リーグ ドジャース6―3ジャイアンツ（2025年9月19日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。1点を追う5回に2試合ぶりの52号逆転3ランを放ち、ナ・リーグ本塁打トップのフィリーズ・シュワバーに1本差に迫った。チームは逆転勝利で13年連続ポストシーズン進出を決め、地区優勝マジックを4に減らした。

1―2と劣勢の5回2死一、二塁で大谷がバットで魅せた。左腕レイの前に第2打席まで2打席連続中飛に打ち取られていたが、3打席目でついに捉えた。カウント2―2から外角高めの速球を捉えると、打球は左翼ポール際へ飛び込む逆転3ラン。この日がレギュラーシーズン本拠最終登板となる左腕カーショーの黒星を消す一発に満員の本拠は大熱狂となった。直近12本は全てソロ本塁打だったが、2ランを放った8月6日のカージナルス戦以来13発ぶりの有走者での一発となった。

前日に通算222勝のレジェンド左腕・カーショーが今季限りでの現役引退を発表。レギュラーシーズン本拠最終登板となる尊敬する大先輩への惜別弾ともなった。大谷は一発を打つ前には5回途中で降板したカーショーを抱擁を交わしていたが、逆転弾を放った大谷のもとにカーショーが歩み寄って再びハグする場面があった。

この2人のスターのハグに、SNSでは「激アツ」「大谷さんとカーショーのハグ泣けるな」「感動的」「ハグを見てもらい泣きしそうになった」などと感激するファンの声が相次いだ。