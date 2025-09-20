ニューストップ > ファッション・ビューティニュース > 理想のタイプは“高学歴”だという友だち！しかし実際に付きあってみ… 理想のタイプは“高学歴”だという友だち！しかし実際に付きあってみると欠点が見えてきて...？ 理想のタイプは“高学歴”だという友だち！しかし実際に付きあってみると欠点が見えてきて...？ 2025年9月20日 16時30分 Ray リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今回、Ray WEB編集部は理想が高い女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。この後、高学歴の彼氏が放つ衝撃のひと言とは…！？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】理想のタイプは“高学歴”だという友だち！しかし実際に付きあってみると欠点が見えてきて...？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 💖常に上から目線の彼氏にイラッ！なにを話しても馬鹿にされてるような気がして...？ 💖バイト仲間がとった“不思議な行動”に鳥肌...！主人公の彼氏のアカウントを特定してきて...！？ 💖主人公のバイト先に彼氏も入ることに！するとバイト仲間が“奇妙な行動”をとってきて...？ 関連情報（BiZ PAGE＋） アイラッシュ, サロン, シェアサロン, ネイル, ヘアカット, ヘアメイク, マツエク, 水着, 美容室, 美容師