◇プロ野球セ・リーグ 巨人 3-1 広島（20日、東京ドーム）

巨人が先制に成功すると、同点に追いつかれるもすぐさま勝ち越し、広島に2連勝としました。

まずは2回。対する広島の先発・森翔平投手を前に、岡本和真選手が2試合連続のソロHRを放ち先制に成功します。

4回には先発・横川凱投手が中村奨成選手の一発を浴び同点に追いつかれるも、すぐさま巨人打線が反撃。連打などで2アウト満塁の好機を迎えます。ここで打席に向かったリチャード選手が死球を浴び、押し出しで勝ち越しに成功。続いて打席に向かったドラフト2位ルーキー浦田俊輔選手が、本拠地・東京ドームでの初タイムリーを放ち、リードを2点に広げました。

先発・横川凱投手は5回75球を投げ被安打3、奪三振2、与四球0、1失点で降板。その後も、田中瑛斗投手、中川皓太投手、船迫大雅投手、大勢投手が各回を打者3人で抑える見事な継投で得点を許しません。

9回にはマルティネス投手が1アウトから中村奨成選手に四球を与え出塁を許すも、岡本選手にも好守備が生まれ、後続を打ち取りゲームセット。巨人は勝利し、CS進出も決めました。