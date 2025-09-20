日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」が１７日、放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。

この日は「ロマンチストすぎる女子ＶＳドライすぎる女子」。女性芸人・ヒコロヒーは「胸キュンした瞬間」を聞かれると「あんまり分かんないというか…」と困惑しながら、飲み会での一幕を振り返った。

ヒコロヒーは「（男女のグループで）飯とか食ってて。私だけ喫煙所とか行って、そしたら男の人がバーって来て（ヒコロヒーが）『タバコ吸うんですね？』みたいな。（男性から）『いや、僕吸わないんですけど、ちょっと話したくて…』って言われて。たぶん、これキュンポイントなんですけど、後から考えたら。（その際には）意味が分からなくて。『なんで吸わへんのに喫煙所入ってきてんの？帰って。戻りや？』って戻らして…」と回想。

ヒコロヒーは喫煙後にグループの席に戻り「席戻って。私もバーって『なんか、さっき。こいつ、タバコ吸わへんのに喫煙所来て！』って。それを聞いた、その場にいる連中が『お前、なんてデリカシーがないんや！』と。（自身が）鈍感というか、意味分からない。パッと言ってくれないと…」と話した。

ヒコロヒーの衝撃的な塩対応に、共演の女性陣らも「最悪！最悪！」と苦笑。上田は「最低だな！タバコ吸わないけど話したくて。もう、その一言で全てを表してるじゃん！」と突っ込んだ。ヒコロヒーは「だって、飯食ってる席でしゃべればええがなって。なんで喫煙所で…」と首をひねっていた。