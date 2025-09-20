タレントの加藤綾菜さんが自身のインスタグラム更新。充実した休日の朝の過ごし方を公開しました。

【写真を見る】【加藤綾菜】「おやすみの日は朝活！」9時からのモーニングとピラティスで充実した休日





加藤さんは「おやすみの日は朝活！！！9時から行動してモーニングからのピラティス」と投稿。投稿された画像には、加藤さんがピンクのレギンスと白いトップスを着用し、トレーニングルームでエクササイズボールに座って、コーヒーを飲む姿が映し出されています。加藤さんは朝の時間の過ごし方について「朝早く起きてコーヒー飲みながらボーっとするのが大好き」と綴っています。









加藤さんは続けて「ピラティスで身体もリフレッシュ！」と綴り、真剣な表情で取り組む画像を投稿。









そして、「激しい運動はキツイが ピラティスは体の不調に向き合えるから夫婦でやってます」と、夫の加藤茶さんも、このエクササイズに取り組んでいることを明かしました。











加藤さんはまた、オープンサンドイッチや、フルーツやシリアルがたっぷりと盛られたボウルの画像も掲載。









充実した朝活を終えた加藤さんは、「家に帰ると 昼に起きてきたカトちゃんにご飯作って 午後はカトちゃんの送迎に奔走したよ。笑」と締めくくっています。

【担当：芸能情報ステーション】