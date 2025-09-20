吉本新喜劇の小寺真理さんが自身のインスタグラムで、写真集の撮影に臨むことを明らかにしています。



【写真を見る】【 吉本新喜劇 】小寺真理さん「61日後に写真集撮影」 お腹見せて自撮り 以前の投稿で「アドバイス下さい」





小寺さんは、室内のフローリングにサンダル履きでの自撮り写真を投稿。脚に密着したタイツと半袖のトップスの間は大きく開いていて、素肌のお腹が見えています。室内にはバランスボールやトレッドミルらしきものも垣間見えていて、運動に励もうとしているように見えます。

小寺さんは「61日後に写真集撮影するこてまりちゃん」「ダイエットするのがお久しぶり」とテキスト。自撮り写真の周囲に、野菜とひじきのサラダやサンマの塩焼きなど、繊維質とタンパク質を意識した食事の写真なども貼っていて「無理せず、少しずつ運動量増やしつつ食事を抑えてゆきます」と綴っています。









小寺さんは以前の投稿で写真集について初めて動画を投稿。「ちょっとプヨついてるんですよ」「新喜劇の衣装さえ入ったらいいわと思ってた」と明かしつつも「ちょっと『いやぁ』なショットとかも撮ろうって話なので期待してて下さい」とチャレンジを宣言。「いろいろアドバイス下さーい」と、体型改善のためにフォロワーからのアドバイスを請うていました。

