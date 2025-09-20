車両が清潔だと思う「首都圏のレンタカー会社」ランキング！ 2位「ニッポンレンタカー」、1位は？【2025年調査】
車内の快適さや清潔感は、レンタカーを選ぶうえで欠かせないポイント。利用のたびに行われる清掃や除菌、きめ細やかなメンテナンスで、いつでも気持ちよく乗れる車両を提供する首都圏のレンタカー会社が高い評価を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜4日の期間、全国10〜70代の男女288人を対象に、首都圏のレンタカー会社に関するアンケートを実施しました。
その中から、車両が清潔だと思う「首都圏のレンタカー会社」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「乗った際にも不清潔に感じたことが一度もない」（20代女性／東京都）、「以前使用した際、きれいに清掃されていました。また出発前にゴミ袋も下さった覚えがあります」（20代女性／神奈川県）、「臭い残りやゴミなどが少なく、安心して利用できると感じています」（60代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「トヨタは何度か借りているが、臭いと感じた事が1度もなかった」（20代男性／千葉県）、「車内の清掃が行き届いており、シートやハンドル周りも清潔」（20代男性／静岡県）、「洗車が行き届いていて率直に車両が清潔だと思うからです」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：ニッポンレンタカー／82票北海道から九州まで広く拠点を構える老舗レンタカー会社。鉄道駅や空港に近い営業所が多く、出張や観光など移動の起点にしやすいのが大きな強みです。車種はビジネス向けのセダンや軽自動車から、ファミリー向けのワゴン車まで幅広くそろい、短時間レンタルや急な利用にも柔軟に対応してくれます。定期的な点検整備と車内清掃が徹底されている点も魅力です。
1位：トヨタレンタカー／152票トヨタグループが全国に展開する大手レンタカーサービス。コンパクトカーやミニバン、ハイブリッド車など幅広い車種を取りそろえ、最新モデルも多くそろえているのが特徴です。車両は利用ごとに清掃・除菌され、法令に沿った定期点検や整備も実施されているため、いつでも安心して快適に利用できます。
