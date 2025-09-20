新潟県では、２０日夜のはじめ頃から２１日朝にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、佐渡では２０日夜は強風に注意・警戒してください。





新潟地方気象台は２０日午後４時３５分に「大雨と強風及び雷に関する新潟県気象情報」を発表しました。



発表によりますと、２１日朝にかけて寒冷前線が北陸地方を通過する見込みです。



寒冷前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、新潟県では２１日明け方にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。





予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があり、低気圧が予想より発達した場合は、佐渡では暴風となる可能性があります。◆雨の予想２０日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ３０ミリ中越 ３０ミリ上越 ３０ミリ佐渡 ３０ミリ２１日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ３０ミリ中越 ３０ミリ上越 ３０ミリ佐渡 ３０ミリ２１日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 １００ミリ中越 １００ミリ上越 １００ミリ佐渡 ８０ミリ◆風の予想２０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １５メートル （３０メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １０メートル （２０メートル）中越 海上 １８メートル （３０メートル）上越 陸上 １０メートル （２０メートル）上越 海上 １８メートル （３０メートル）佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）県内は２０日夜のはじめ頃から２１日朝にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、佐渡では２０日夜は強風に注意・警戒してください。また、新潟県では２１日明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。