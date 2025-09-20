【大雨警戒】県内は21日朝にかけて警報級大雨の可能性 佐渡では暴風の可能性も 24時間降水量は最大100ミリ予想《新潟》
新潟県では、２０日夜のはじめ頃から２１日朝にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、佐渡では２０日夜は強風に注意・警戒してください。
新潟地方気象台は２０日午後４時３５分に「大雨と強風及び雷に関する新潟県気象情報」を発表しました。
発表によりますと、２１日朝にかけて寒冷前線が北陸地方を通過する見込みです。
寒冷前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、新潟県では２１日明け方にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。
◆雨の予想
２０日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越 ３０ミリ
中越 ３０ミリ
上越 ３０ミリ
佐渡 ３０ミリ
２１日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越 ３０ミリ
中越 ３０ミリ
上越 ３０ミリ
佐渡 ３０ミリ
２１日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越 １００ミリ
中越 １００ミリ
上越 １００ミリ
佐渡 ８０ミリ
◆風の予想
２０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越 陸上 １５メートル （３０メートル）
下越 海上 ２０メートル （３０メートル）
中越 陸上 １０メートル （２０メートル）
中越 海上 １８メートル （３０メートル）
上越 陸上 １０メートル （２０メートル）
上越 海上 １８メートル （３０メートル）
佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）
佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）
また、新潟県では２１日明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。