「スポーツ界を驚かせる決断」チェルシー前10番の24歳FWが陸上に転向か。現地メディアが伝える「彼の目標はロス五輪に出場すること」「元オリンピック選手の指導を受けている」
チェルシーのウクライナ代表FWミハイロ・ムドリクがサッカーから陸上への転向を考えているようだ。現地９月19日にスペイン大手紙『MARCA』が伝えている。
この24歳のウクライナ人は、2023年１月にシャフタールからチェルシーへ移籍。翌年には背番号10を託されるなど期待されていたが、昨年12月にドーピング検査で陽性反応となり、それ以降は試合に出場できない状況が続いている。
同紙によると、そんなムドリクは現在、ウクライナ代表の短距離チームに帯同しているようで、「元オリンピック選手の指導のもと、トレーニングを受けている」という。
記事では「スポーツ界を驚かせる決断を下したムドリクは、陸上のスパイクを履くことを決意した。彼の目標は、短距離走者として2028年のロサンゼルス五輪にウクライナ代表として出場することだ」と伝えている。
ロス五輪に出場するには、世界陸連の定める参加標準を満たし、2027年のウクライナ代表選考会を突破する必要があるようだが、果たしてスピードを武器とするムドリクは陸上選手に転身するのか。今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
