「安いボールロスト、決め切れないこと、そしてセットプレー」磐田が５試合ぶり黒星。チームとしてどうしたいのか。指揮官も落胆「受け身な攻撃が目立つ」
５試合ぶりの黒星だ。ジュビロ磐田は９月20日、J２第30節で藤枝MYFCと敵地で対戦。14分に先制を許し、25分にグスタボ・シルバのゴールで同点に追いつくが、50分にセットプレーから被弾。その後の猛攻も実らず、１−２で敗れた。
試合後のフラッシュインタビューで、ジョン・ハッチンソン監督は「非常に悔しい敗戦」と唇を噛み、「本当に、チームとしてどうしていきたいのかというところだと思います」と続ける。
「攻守両方において、よりアグレッシブに行きたいと思ってはいるのですが、ボール保持の時も受け身な攻撃が目立つ。チャンスを作っていないわけではないのですが、そこで決め切れないと、こういった敗戦につながると思います」
藤枝戦は、課題を随所に露呈した。
「安いボールロストだったり、攻撃の時にボールを失うことが多すぎるし、決め切れないこと、そしてセットプレーだと思います。特にセットプレーに関しては、今年はまったく良くなく、今日の試合でまた、それで試合を決定づけられてしまった」
加えて「前に走られる、ファーストコンタクトを許してしまう、先に触られてしまう、そういったところを許しているので、改善しなければいけない」とも。
熾烈なJ１昇格レースを戦うなかで、痛い敗戦となった。ここからどう立て直すか。指揮官の腕の見せどころだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
