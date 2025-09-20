◆秋季高校野球富山県大会 ▽準々決勝 高岡第一８―１未来富山＝８回コールド＝（２０日・富山市民）

高岡第一は、８―１の８回コールドで、今夏、甲子園に出場した未来富山を破った。４強入りを果たし、北信越大会（１０月１１日開幕、富山）出場を決めた。最速１４７キロのエース左腕、前田侑大（ゆうと、２年）が投打で大活躍。自慢のストレートを武器に、８回まで４安打、１失点と力投。打撃でも三塁打を含む４安打、２打点の活躍を見せた。１２６球を投げきった前田は「打たれてもいいので、仲間を信じて投げられました。北信越大会が決まって、率直に嬉しいです」と笑顔を見せた。

１７３センチ、６９キロと細身だが、体の柔らかさを生かしたフォームから、伸びのあるストレートを連発。今大会に入って調子を上げ、３回戦の高岡龍谷戦では自己最速の１４７キロをマーク。ストレートのアベレージも１４０キロを越えるほどで、９回を１５三振、５安打、２失点と好投した。「自分は全力で投げきることが目標。アップから体をしっかり動かし、準備も十分に出来ていました」と前田。北信越大会出場のかかった準々決勝でも、１４０キロ前後のストレートを決め球にして落ち着いた投球で打ち取った。

父の孝一さんは、高岡商で甲子園に出場。野球一家で生まれ育ち、自宅の庭にはピッチング用のゲージが備えられ、幼い頃は父と夜遅くまでキャッチボールや投球練習を続けてきた。「父のおかげでしっかりと投げられるようになった。指導は厳しかったが感謝しています」。試合前には、父親にバリカンで１ミリの丸刈りにしてもらって気合いを注入。試合当日の朝にも激励を受け、気迫あふれるプレーを見せつけた。

冬場はウェートトレーニングを重点に置き、夏場はポール間ダッシュ２０本などで体力を強化してきた。「今は球速よりもコントロールを重視している。父をもう一度、甲子園に連れて行きたい」と前田。親子二代で念願の聖地を目指す。（中田 康博）