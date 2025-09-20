【神戸新聞杯】菊花賞への切符は3枚！松山弘平騎手＆ジョバンニ タイトル獲得へ！その強みとは？



【動画】松山弘平騎手＆ジョバンニ タイトル獲得へ｜https://youtu.be/r-C0YfqhkXg

日曜重賞の"菊花賞トライアル"ＧII「神戸新聞杯」の注目馬を取材！

第73回 神戸新聞杯（GIII）枠順

2025年9月21日（日曜） 4回阪神7日 発走時刻：15時30分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 ライトトラック（牡3 和田竜二）

2-2 ジョバンニ（牡3 松山弘平）

3-3 アルマデオロ（牡3 武豊）

4-4 ジョイボーイ（牡3 藤岡佑介）

5-5 ショウヘイ（牡3 坂井瑠星）

6-6 サンライズバブル（牡3 池添謙一）

7-7 ボンドロア（牡3 横山典弘）

7-8 パッションリッチ（牡3 西村淳也）

8-9 デルアヴァー（牡3 荻野極）

8-10 エリキング（牡3 川田将雅）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

