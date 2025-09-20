【神戸新聞杯】菊花賞への切符は3枚！松山弘平騎手＆ジョバンニ タイトル獲得へ！その強みとは？
【動画】松山弘平騎手＆ジョバンニ タイトル獲得へ｜https://youtu.be/r-C0YfqhkXg
日曜重賞の"菊花賞トライアル"ＧII「神戸新聞杯」の注目馬を取材！
第73回 神戸新聞杯（GIII）枠順
2025年9月21日（日曜） 4回阪神7日 発走時刻：15時30分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 ライトトラック（牡3 和田竜二）
2-2 ジョバンニ（牡3 松山弘平）
3-3 アルマデオロ（牡3 武豊）
4-4 ジョイボーイ（牡3 藤岡佑介）
5-5 ショウヘイ（牡3 坂井瑠星）
6-6 サンライズバブル（牡3 池添謙一）
7-7 ボンドロア（牡3 横山典弘）
7-8 パッションリッチ（牡3 西村淳也）
8-9 デルアヴァー（牡3 荻野極）
8-10 エリキング（牡3 川田将雅）
