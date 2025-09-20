「中日３−０ヤクルト」（２０日、バンテリンドーム）

今季限りで引退する中日・祖父江大輔投手がラスト登板。八回からマウンドに上がったが安打を浴び、打者１人での降板となった。

場内アナウンスで投手交代が告げられると、本拠地は大歓声。トレードマークだった鋭い眼光でヤクルト・中村悠平と対峙（たいじ）した。初球の１４５キロは高めに抜けたが、２球目は内角低めにストライク。３球目のスライダーを捉えられると打球は中前に弾んだ。祖父江は思わず苦笑いを浮かべた。

井上監督が出てくると場内はどよめきがわき起こった。指揮官とハグをかわすと、本拠地は大きな拍手に包まれた。記念球をスタンドに投げ込む異例のシーンで、再びファンをどよめかせた。

ベンチに戻ると笑顔で選手、首脳陣とタッチをかわした祖父江。ベンチに座ると目にいっぱいの涙が浮かんでいた。その後、清水が無死満塁のピンチをしのぐとベンチで笑みを浮かべて拍手。グラウンドに出てきて後輩右腕をたたえた。

この日は中日の岡田俊哉投手と同日の引退セレモニー。試合前練習ではふたりの記念Ｔシャツを着たチームメートと一緒に記念撮影を行い、苦楽をともにした大野、柳らと笑みを浮かべた。

地元愛知高、愛知大、トヨタ自動車を経て１３年度ドラフト５位で中日入り。ルーキーイヤーから５４試合、２０年から２年連続で５０試合以上に登板するなど中継ぎ右腕としてブルペンを支え続けた。

この試合前まで通算５０９試合の登板で１７勝２７敗１２セーブ１３６ホールド、防御率３・０４。中日一筋でチームを支えてきた右腕に、ファンから大歓声が送られた。