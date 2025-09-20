お笑い芸人のあばれる君（38）が20日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。過酷だったロケを明かした。

体を張るロケが多いあばれる君。「じんわり過酷」だったのは、「牛のゲップを吸うロケ」と話した。

「マスクを牛にかぶせて、ホースでつないで、俺もマスクをして。牛がなかなかゲップしない。朝9時ぐらいにロケ始まって。12時ぐらいまでロケしてたんで、ずっと牛の吐息を吸うっていう」と説明。「牛もきつかったと思う。お互いさま」と語った。

「衝撃系」の過酷ロケもあり「元旦にアメリカで牛にぶつかられるロケ。バブルボールをかぶって、牛が飛び込んでくる。その中でサッカーをやるっていう」。

牛を連れてきたカウボーイは「今、この牛はアメリカで一番怒ってる」と話していたそうで、あばれる君は「そんな牛、連れてくんじゃねー！牛に怒られる義理もない」と愚痴を吐露した。

さらに「次の日、シーソーに乗って、放たれた牛を避けるっていう。ふざけんじゃねーよ！牛ばっか」と振り返って笑わせた。