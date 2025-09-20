＜大相撲九月場所＞◇七日目◇20日◇東京・両国国技館

【映像】存在感“ダダ漏れ”のイケメン俳優

大相撲九月場所七日目、向正面に十両の取組から熱心に相撲観戦をする金髪姿の俳優を中継カメラが捉えた。サングラス越しでもあふれ出る存在感に一部ファンからは「イケメンさんみっけ」「本当にお好きですね」などの反響が相次いでいる。

十両五枚目・藤青雲（藤島）が十両二枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）を寄り切って5勝目を挙げた一番でのこと。

向正面で審判を務める元横綱・稀勢の里の二所ノ関親方の右斜め後方に、金髪サングラス着用でシャツ姿の男性の姿が中継カメラに捉えられた。

その姿に気づいたファンからは「イケメンさんみっけ」「上地さんいるね」などの反応が相次ぎ、中には「本当にお好きですね」といった声が聞かれた。

それもそのはず、NHK大河俳優でタレントの上地雄輔さんはこれまでも相撲観戦に興じる様子が度々確認されており、同じく両国国技館で行われた五月場所七日目にも向正面で観戦する様子が話題となっていった。

なお、藤青雲に力なく寄り切られた琴栄峰は6敗目を喫している。（ABEMA／大相撲チャンネル）

