いわきvs水戸 スタメン発表
[9.20 J2第30節](ハワスタ)
※18:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 35 深港壮一郎
MF 8 柴田壮介
MF 19 大西悠介
MF 24 山下優人
MF 27 山中惇希
MF 32 五十嵐聖己
FW 28 キム・ヒョンウ
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 17 山田裕翔
DF 22 生駒仁
MF 25 鵜木郁哉
MF 30 木吹翔太
FW 16 加藤大晟
FW 26 坂元一渚璃
監督
田村雄三
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 24 山崎希一
MF 70 新井瑞希
MF 99 加藤千尋
FW 7 渡邉新太
FW 13 粟飯原尚平
控え
GK 51 春名竜聖
DF 27 沖田空
DF 89 K. Sasaki
MF 15 長尾優斗
MF 39 山本隼大
MF 47 仙波大志
FW 20 梅田魁人
FW 22 久保征一郎
FW 44 奥田晃也
監督
森直樹
※18:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 35 深港壮一郎
MF 8 柴田壮介
MF 19 大西悠介
MF 24 山下優人
MF 27 山中惇希
MF 32 五十嵐聖己
FW 28 キム・ヒョンウ
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 17 山田裕翔
DF 22 生駒仁
MF 25 鵜木郁哉
FW 16 加藤大晟
FW 26 坂元一渚璃
監督
田村雄三
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 24 山崎希一
MF 70 新井瑞希
MF 99 加藤千尋
FW 7 渡邉新太
FW 13 粟飯原尚平
控え
GK 51 春名竜聖
DF 27 沖田空
DF 89 K. Sasaki
MF 15 長尾優斗
MF 39 山本隼大
MF 47 仙波大志
FW 20 梅田魁人
FW 22 久保征一郎
FW 44 奥田晃也
監督
森直樹