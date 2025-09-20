曇ってはいるが、適度に陽が降り注ぐ──という過ごしやすい天候となり、ステージに登場した04 Limited Sazabys。GEN(Ba,Vo)、HIROKAZ(G)、RYU-TA(G,Cho)、KOUHEI(Dr,Cho)を出迎えた歓声が明るい。オープニングを飾ったのは「fiction」。フィールド内の気温がどんどん上昇していたが、汗ばみ始めた肌を撫でる風が心地よい。理想的な環境で開催される野外ライブの醍醐味を噛み締めることができた。

瑞々しいメロディが駆け抜けた「magnet」。観客の激しい手拍子が加わった「escape」。サークルモッシュが起こった「Finder」……全力の演奏を経て迎えた最初の小休止。「名古屋から来ました04 Limited Sazabysです。中津川といえば、りゅうちゃん（RYU-TA）の地元でもあります。俺たちにとっても地元みたいな感覚があります」とGENが語った。昨日はHIROKAZの誕生日。37歳になった彼を観客が祝福したりもした和やかなMCタイムを挟み、強力な曲たちがさらに連発された。「swim」「Now here, No where」「mottö」「midnight cruising」……飛び跳ねたり、掲げた腕を揺らしたり、手拍子したり、ステップを踏んだり、自由に盛り上がる観客を眺めるメンバーたちの表情が明るい。“楽しい”という感覚がどんどん更新されていた。

「Honey」も披露された後、再び迎えたMCタイム。「楽しんでますか？ 視力良いんで、みなさんの顔見えてます。自然の中で生演奏を浴びるのは、『音楽を聴く』というより『体験』をしにきていると思うので、生きる力を感じる瞬間があったら持って帰ってください」と語ったGENは、数年前の中津川にまつわるエピソードも紹介してくれた。「山道を走ってたら老夫婦が上空を見て立ち尽くしてたんだよ。『何？』と思って目線を追ったら、ドローンで農薬をまいてた。自然の中にあるSFみたいな装置にグッときちゃって」──そして、20歳で結成したバンドの活動が17年目を迎えていることについても彼は触れた。「気づいたらキャリア17年目。ちょっとずつ中堅になってる感覚があるけど、まだまだわくわくしたいし、新しいことをやるようにしてます。挑戦が一番いいけど、なんでもいいと思ってる。まだ理解してない楽しいものがあると思うとワクワクする。いつまでも好きなものを好きでいたいし、まだまだいろんなものを好きになれば、共通言語が増えて分断がなくなっていくのかなと」

前向きな言葉が届けられた後、「Keep going」がスタート。フィールドに降り注ぐ歌声とサウンドが、観客の心を潤しているのを感じた。

ラストを飾ったのは「monolith」。前のめりに駆け抜けるサウンドが雄々しい。フィールドで渦巻いたサークルモッシュがものすごい勢いだったが、平和なムードなのがフォーリミらしい。穏やかな太陽に照らされながら、幸福な空間が作り上げられていた。全曲の演奏を終えると、手を振りながらステージを後にしたメンバーたち。フィールドに立ち込めていた土埃が、とても爽やかに感じられた。

取材・文◎田中 大

撮影◎ハタサトシ

■セットリスト

1​. fiction

2​. magnet

3​. escape

4​. Finder

5​. swim

6​. Now here, No where

7​. mottö

8​. midnight cruising

9​. Honey

10​. Keep going

11​. monolith

■＜中津川 WILD WOOD 2025＞

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定

岐阜県中津川市茄子川1683-797

【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順

ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)

【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)

【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順

ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)

