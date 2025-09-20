恋人のドラ・マールを描いたピカソの油絵がお披露目された/Stephane de Sakutin/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）８０年以上もの間一般公開されていなかったパブロ・ピカソの油絵が、来月パリで競売にかけられる。

この絵画「花柄の帽子をかぶった女性の胸像」は、ピカソの恋人であり最も有名なミューズの一人であったフランス人写真家・画家のドラ・マールがモデル。作品の中でマールがかぶる鮮やかな花柄の帽子は、パステルカラーの緑、青、黄色の筆致で描かれている。

鮮やかな色彩にもかかわらず、マールの表情は不安を掻（か）き立てる。

１９４３年７月、ナチス・ドイツ占領下のパリで制作されたこの作品は、「８０年以上もの間、一般公開されていなかっただけに、歴史的にも芸術的にも極めて重要」だと、美術専門家のアニエス・セベストルバルベ氏は述べている。

「ピカソが若き画家フランソワーズ・ジローと出会ったのは４３年５月のことだった。ジローは戦後、ピカソの作品により明快で輝かしい精神をもたらすことになる。しかし４３年夏の時点でも、ドーラ（・マール）は彼の主要なモデルであり続けた」と、セべストルバルベ氏はエッセーの中で指摘する。エッセーはこの絵画の競売を手掛けるオークション会社、ルシアン・パリがオンラインで公開した。

新たに発見されたマールの肖像画は、４４年に匿名のコレクターによって購入され、それ以来彼の家族が所蔵している。「私たちの知る限り、この作品は一度も展示されたことがない。オークションに出品されたこともない」とセベストルバルベ氏は述べた。

ロイター通信によると、この絵画の予想落札価格は少なくとも９４５万ドル（約１４億円）。ＣＮＮはルシアン・パリにコメントを求めている。

オランダの美術史家アーサー・ブランド氏は１９日、ＣＮＮに対し、当該の絵画について推定よりも高い価格での落札を見込んでいると語った。

ピカソ作品を含む２００点以上の美術品を回収してきた美術犯罪捜査官でもあるブランド氏は、この絵に描かれたマールの描写について、以前のマールの肖像画よりも「もっと悲しげな印象を与える」と述べ、「泣いているように見える」と付け加えた。

この陰鬱な雰囲気には、いくつかの要因が影響している可能性がある。ブランド氏によると、二人の関係は「ほぼ終わっていた」だけでなく、絵が描かれた当時、ナチスはまだパリを占領していた。

「ピカソはおそらく、二度と作品を売ったり展示したりできなくなるのではないかと心配していたのだろう。従ってこの絵には、彼自身の悲しみも反映されているのかもしれない」（ブランド氏）

ピカソはマールを何度も描いたが、最も有名なのは３７年の「泣く女」で、スペイン内戦の感情的な衝撃を力強く伝えている。他にも「ドラ・マールの肖像」（３７年）や「ドラ・マールと猫」（４１年）といった作品がある。

今回の作品の大きさは縦８１センチ、横６０センチ。キャンバスの左上隅に署名が入ったこの絵画は、１０月２４日にオークションに出品される。

オークション会社によると、購入者にはピカソ作品の真正性を検証するために設立されたピカソ委員会による真正証明書が発行される。