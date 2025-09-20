【大雨警報】北海道・函館市に発表 20日16:27時点
気象台は、午後4時27分に、大雨警報（浸水害）を函館市に発表しました。また暴風警報を函館市、松前町、鹿部町、森町、八雲町八雲、八雲町熊石、長万部町、江差町、上ノ国町、乙部町、奥尻町、せたな町に発表しました。
渡島地方では、低い土地の浸水に警戒してください。渡島、檜山地方では、暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■函館市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
20日夜遅くから21日明け方にかけて警戒
・浸水
20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・太平洋
最大風速 25m/s
■松前町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 北
・日本海
最大風速 25m/s
■鹿部町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・太平洋
最大風速 25m/s
■森町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・太平洋
最大風速 25m/s
■八雲町八雲
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■八雲町熊石
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
■長万部町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■江差町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
■上ノ国町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
■乙部町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
■奥尻町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日明け方にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 23m/s
・海上
最大風速 25m/s
■せたな町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s