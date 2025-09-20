市長による開幕宣言直後、“Fools GOLD”ステージのトップとしてステージに登場したのは、鮮度抜群な3ピースバンド・サバシスターだ。午前11時、なち(Vo, G)、ごうけ(Dr, Cho)、るみなす(G, Cho)が歓声を受けながらセッティングを済ませると、なちがこう語った。

「はじめまして＜中津川 WILD WOOD＞！ やれますか!?」──なち

そしてスタートしたオープニングナンバーは、「My girlfriend is PIZZA OF DEATH」だ。「Oi！ Oi！」と客席を煽りながら歌い切ると、「あれ、まだみんな目覚めてないですか？ まだやれますよね!?」と、オーディエンスを挑発。すかさず「My girlfriend is PIZZA OF DEATH II」を連投した。これに応えるように「Oi！ Oi！」と拳を上げるオーディエンス。目覚めの一発として強烈なスカビートが中津川の地面を揺らした。

「おはようございます！」と改めての挨拶に続いて、「覚悟を決めろ！」へ。気合漲る同曲ではハンドクラップが中津川の空に広がった。ごうけのドラムがビートを加速させると、なちとるみなすが歪んだギターサウンドで追随する。すると、その音に刺激を受けたかのように、再び降り始めた雨が激しさを増した。「！」では、そんな天候とは対照的になちが爽快なメロディを歌い、メロディアスなギターソロが中津川に鳴り響く。

「みんなありがとう！ さっきまで雨がザーザーだったけど、少し小降りになってきたかな？ サバシスター、晴れバンドなんで。よろしくお願いします！」──るみなす

「中津川というところに初めて来ました！ すごいメンツの中、このステージのトップバッターをやらせてもらいます。今日一日良い日にしたいと思います！ みなさん、協力してください、よろしく！」──なち

なちがギターを置き、ハンドマイクで歌った「ポテサラ」では、オーディエンスにジャンプを求めて一体に。るみなすのソリッドなギター、ごうけの軽やかなドラム、音数が少ないからこそひとつひとつの音が耳に残る演奏と歌は、“パンクバンド”のひと言では括ることができない。そんな彼女たちの魅力の一端を伝えてくれた。続く「ナイスなガール」で聴かせた、るみなすのエフェクティヴなソロも、天候と相まってどこか幻想的に感じられた。

「新曲をやってもいいですか!? この曲が誰かの背中をそっと押してくれますように！」──なち

そんな言葉から披露されたのは、10月15日リリースの2ndアルバム『たかがパンクロック！』収録曲の「才能」だ。奇をてらうことない真っ直ぐな歌と演奏を、雨に打たれながら多くの人がじっと聴き入る印象的なワンシーンとなった。続く「ミュージックプリズナー」では、クラウドサーフでもみくちゃになるオーディエンスの姿もあり、一体感を生み出してクライマックスへ。どこかノスタルジックな雰囲気も纏った「タイムセール逃してくれ」で沸き起こったシンガロングを受けて、「雨に負けるな〜！」「ありがとう！」と、オーディエンスに声を掛けながら歌うなちに、中津川が温かく包まれた。

「今日、この＜WILD WOOD＞に、ハッピーが訪れますように。もう土砂降りの雨は気にしないで、最後は踊って帰りましょう！」──なち

弾けるように始まった「ハッピーなんて」を豪快かつ爽快なビートを放ちながら歌うと、びしょ濡れのオーディエンスが雨しぶきを飛ばしながら踊り歌う。「ご縁があったら、またライブハウスで会いましょう。苦しいこと辛いことがあっても、こうやって音楽のもとに集まれば、仲間がいるし、幸せなことがこれから待ってる」というなちのメッセージが心に残った。記念すべき初開催のフェスの幕開けに相応しい、強烈な求心力のあるステージだった。

取材・文◎岡本貴之

撮影◎Viola Kam (V’z Twinkle)

■セットリスト

1 My girlfriend is PIZZA OF DEATH

2 My girlfriend is PIZZA OF DEATH II

3 覚悟を決めろ！

4！

5 ジャージ

6 ポテサラ

7 ナイスなガール

8 才能

9 ミュージックプリズナー

10 タイムセール逃してくれ

11 ハッピーなんて

■＜中津川 WILD WOOD 2025＞

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定

岐阜県中津川市茄子川1683-797

【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順

ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)

【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)

【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順

ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)

