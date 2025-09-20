小4でスマホは早すぎる気が…。息子にねだられて悩む母／うちの子を配信しないで！
『うちの子を配信しないで！息子を動画で晒すママ友』（碧海自由：漫画、リアコミ：原作/KADOKAWA）第1回【全8回】
ケイコの息子・ユキトは小学4年生。小学生ながら友達に影響されスマホを持ちたがるように。両親は相談し、いくつか決まり事を作って息子にも携帯を持たせるようになった。だが、息子の同級生の親・ちあきは決まり事などお構いなしに息子の同級生の動画を投稿して再生数を稼ぐ日々。我慢の限界に達した親たちは、いよいよちあきの元へ直談判に向かうが、ちあきは身勝手な理由で動画を消すことを拒む…。モラルも常識も欠如したママ友から息子を守れるのか!? 子どもをネットの世界から救うために立ち上がる母を描いた『うちの子を配信しないで！息子を動画で晒すママ友』をお届けします。
