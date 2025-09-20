元日向坂46高瀬愛奈、誕生日に幼少期ショット公開「貴重」「天使」の声
【モデルプレス＝2025/09/20】元日向坂46の高瀬愛奈が19日、自身のInstagramを更新。27歳の誕生日を迎え、幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元日向坂46メン、貴重な幼少期ショット公開
高瀬は「27歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告。「いつもありがとうございます！」とファンへの感謝を表現し、「これは幼い頃の誕生日の写真」と幼少期の貴重なショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎ」「天使」「昔から美人さん」「貴重」「お誕生日おめでとうございます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
