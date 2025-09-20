元櫻坂46小池美波、手作りクッキー公開「わんちゃんの形可愛い」「売り物みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/20】元櫻坂46の小池美波が19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのクッキーを公開した。
【写真】小池美波「売り物みたい」と話題の手作りクッキー
ストーリーズの質問機能を使い、ファンとの交流を楽しんだ小池。「今日もありがとうございました 不定期の更新ですがいつもお付き合いいただきありがとうございます」とファンへの感謝をつづり、「いつの日かに作ったクッキー」と写真を公開。犬や花など、さまざまな形のクッキーが皿に盛り付けられている。
この投稿に、ファンからは「クッキー美味しそう」「わんちゃんの形可愛い」「売り物みたい」「お菓子作りできるの素敵」「理想の彼女」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
