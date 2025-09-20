ただの風邪じゃないのかもしれない。小児白血病と闘った家族の物語／明日、息子は空に還る
『明日、息子は空に還る 小児白血病と闘った家族の10年』（わさび/KADOKAWA）第1回【全7回】
カズマは12歳の時、急性骨髄性白血病と宣告された。あまりに突然のことに驚きを隠せない家族。両親は病気について必死に調べ、息子に事実を告げる。まだ幼い妹は、状況がわからず母に甘えたがり…。入院したカズマは抗がん剤治療を開始したが効果がなく、骨髄移植を受けようとするも家族のものでの適合は難しく、適合するドナーを待つことに。息子にとっても、家族にとっても、長く苦しい日々が続いた――。『明日、息子は空に還る 小児白血病と闘った家族の10年』は、小児白血病と闘った息子と、彼を支え続けた家族の物語です。
