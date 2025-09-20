「先尾翼」はメリットあるも…

終戦間際に初飛行に成功したものの、実戦投入は実現しなかった旧日本海軍の戦闘機「震電」。「異端の翼」という異名も持ち、主翼が後ろにある前後が逆になったようなスタイルを持つこの機は、その設計の斬新さなどから、映像作品に登場するケースも多く、2025年現在に至ってもなお、人気がある機体です。

【写真】これが在りし日の「震電」驚愕の全貌です

震電の前後が逆になったようなデザインは「先尾翼」や「エンテ型」と呼ばれ、武装を機首に集中できるうえ、胴体スペースも有効活用できることが古くから知られていました。反面、プロペラを後ろに付けるため脚を長くせざるを得ないといった不便もあり、そのスタイルは広まりませんでした。

それらのデメリットを承知で震電が作られたのは第2次世界大戦末期、日本空襲を続けるB-29を撃墜するためでした。機首にエンジンを付けない流線型のスタイルで最高速度は時速740kmを目標とし、4門の30mm機関砲の機首への集中装備で射撃精度を上げる高い攻撃力が期待されました。

しかし、震電が初飛行したのは終戦直前の1945年8月3日。終戦後、その機体は日本軍の調査を行うためアメリカへ運ばれてしまいました。

それから80年――。震電は米国ワシントンD.C.にあるスミソニアン航空宇宙博物館の倉庫で分解保存された後、現在はスミソニアン航空宇宙博物館の別館スティーブンF.ウドバーハジー・センターに展示されています。とはいえ、展示されているのは機首と前部胴体のみ。倉庫で眠り続けた後に同センターに運び込まれた際は復元へ期待がかかりましたが、まだ実現はしていません。

復元には資金などの問題もあると思われるものの、このほかに、かつて聞いたスミソニアン航空宇宙博物館の修復への考え方があると筆者は考えています。

なぜ「ちゃんと修復しない」状態で残っているのか

約20年前、倉庫に保存されている震電を筆者は見学したことがあります。その際、博物館員が言っていたのは、修復に際しては「かつてあったまま」に「歴史的意義のある機体」を戻すのを主眼としているとのことでした。

「かつてあったまま」というのは、それではどの時期を指すのでしょうか。工場を出た直後か使われている最中か、引退した時か、など様々な答えがありますが、震電に当てはめると、初飛行直後に終戦となったことからさほど時期を選ぶのには異論がないように思います。それでは、「歴史的に意義のある」はどうでしょう。

震電は日本で今も人気がありますが、先尾翼は技術的に理論が解明されているうえ、実戦経験はありません。

架空戦記になりますが、もし震電が予定通りに量産されて実戦配備され、これも開発に成功した旧海軍の烈風や旧陸軍のキ87といった戦闘機がアメリカの戦闘機を駆逐し、護衛を失ったB-29を震電が多数撃墜していたら……。震電は「アメリカの技術を上回った」戦闘機として修復されていたかもしれません。

こうしてみると、震電の前部胴体のみの展示は寂しくもあります。反面、世界の航空宇宙博物館の中でトップと言えるスミソニアン航空宇宙博物館に保存されているなら、機体の劣化が著しく進むとは考えられず、将来の復元に期待がかかります。いつの日か在りし日の姿に戻った震電が展示されるのを願うばかりです。