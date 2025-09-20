歌手の和田アキ子（75）が20日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。デビュー当時の給料を明かす場面があった。

「再チャレンジ」という投稿テーマで、リスナーから「しばらく聴かなかったレコードを聴くことに再チャレンジしました」というメッセージが寄せられた。

これに和田は「うちの旦那なんか凄いレコード集めているけど、集めているっていうか、昔の古いアパートにそのまま置いていますけど、何も興味もないから、私」と苦笑。「昔、私ね、デビューしてすぐの時は、LP聴いたりして練習したんだけど、生活困った時、（レコードを）売りましたからね。新宿にレコード買ってくれるとこあったんですよ」と告白した。

アシスタントの垣花正アナウンサーが「え？アッコさん、そもそもデビューしたあと生活困るってことあったんですか？」と驚き。「ずっと困ってましたよ」と和田。「だって、給料が月3万円で、それで月賦でベッド買ってたから、本当に4000円かそれぐらいしかなかったですから」と話した。

垣花アナは「だってすぐ人気者になったじゃないですか！」と指摘すると、和田は「いやいや、『星空の孤独』、デビュー曲は売れなかったんで、（3枚目の）『どしゃぶりの雨の中で』とか売れても、給料は3万円のまま」とした。