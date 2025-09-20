◇MLB マリナーズ 4-0 アストロズ(日本時間20日、ダイキン・パーク)

ア・リーグ西地区で激しい首位争いを繰り広げているマリナーズとアストロズの3連戦初戦は、マリナーズが勝利を収めました。

マリナーズはイチローさんが加入しルーキーイヤーでいきなりMVPに輝いた2001年以来、地区優勝から23シーズン遠ざかっています。

しかし今季はメジャートップの56本塁打を放っているカル・ローリー選手の活躍などで、アストロズと首位争いを展開。直近9年で8度目のア・リーグ西地区優勝を目指す強豪に対し、ともに試合前まで84勝69敗で同率首位、直接対決も5勝5敗とまったく互角の戦いを演じています。

天王山となった3連戦初戦、マリナーズは打線は初回からフリオ・ロドリゲス選手が31号ソロを放ち先制。4回にもユニジオ・スアレス選手の47号ソロで追加点を加えると、投げては投手陣が完封リレーでアストロズ打線を抑えて勝利しました。

マリナーズはこの勝利でアストロズに今季6勝5敗とし、1ゲーム差をつけ単独首位に立ちました。シーズン成績で並んだ場合は両チームの対戦成績を参照するため、マリナーズはあと1勝してこの3連戦勝ち越しを決められれば、地区優勝へ大きく前進。イチローさんが米国野球殿堂入り&背番号51がマリナーズの永久欠番となった2025年、後輩たちが新たな歴史を作ろうとしています。