お笑いタレントのカンニング竹山が１９日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」に出演。以前の所属事務所を「素行不良でクビ」になったと告白した。

この日は「芸能事務所サンミュージックと大爆笑トークＳＰ」として、同じ「サンミュージックプロダクション」に所属する社長でブッチャーブラザーズのリッキー、ダイアモンド☆ユカイ、ダンディ坂野とともにゲストで登場した。

サンミュージックあるあるとして「他事務所からの移籍後、ブレイクする」と紹介された。

ＭＣのハライチ・澤部佑が「竹山さんも吉本ですよね、最初は？」と聞くと、竹山は「個人的に言うと、俺、５社目がサンミュージックだからね。吉本、ワタナベ（プロ）…。今のサンミュージックとは全然関係ないサンミュージックのお笑い行って。そこもなくなって、独立して。ほんでブッチャーブラザーズさんが戻ってきたサンミュージックにもう１回入れてもらったから」とこれまでの経歴を説明した。

「５社目ですよ。大体４社は素行不良でクビですよ。クビの原因が素行不良ですよ。そういうコンビでも取ってくれたから。芸人の終着駅です」と話してスタジオの笑いを誘っていた。