「汚物がいたるところに…」有名スポーツジムの清掃員が見た“衝撃の実態”――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年8月18日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
会社や役所、駅、学校のトイレで清掃員を見かける。小便、大便を体から出すのは人が生きていくうえで極めて大切で、最も基本的なこと。だが、新聞やテレビ、雑誌ではその最前線にいる清掃員を大きく報じることは少ない。
今回は、有名スポーツジムで清掃員として働くシングルマザーに取材を試みた。清掃の現場は「悲惨」「過酷」と評する声もあるが、リストラで無職の人、夫や妻と離婚や死別をした人、60〜80代の高齢者や外国人まで様々な働き手がいる。この職場で働きながら、女性が1人で子どもを養うことの意味を考えたい。
◆午後11時から午前3時まで勤務
都内東部の私鉄の某駅から徒歩で3分のスポーツジム。午後10時50分、地下1階の物置のような薄暗い部屋のステンレスの椅子に男女が座る。2人は4〜5年前から清掃員としてパート社員の扱いで働く。ジムの閉館となる午後11時から午前3時まで手分けをして全館を掃除する。
今回、取材で話を伺ったのは2人の清掃員のうちの女性のほうで、名は西郷静香（仮名・46歳）。夫と5年前に死別し、4年前から週5日、午前10時から午後5時まで正社員200人ほどのスーパーの総務に正社員として勤務。月給は、35万円。賞与は年2回で1回につき、基本給の平均2か月分。年収は、550万〜570万円になる。
この収入だけでは、私立高校に通う長男と私立中学に通学する娘は養えないという。
◆子供2人が私立大に進学
「夫の父が数か月に1度、自らの年金や貯蓄の一部である10万〜20万円ほどを孫の養育費として渡してくれます。それでも今後、2人が私立大学に進学することを考えると、収入が足りない。そこで3年前からこのジムで週3日働いています。時給は、1650円。1か月の給与は平均8万5000円で、1年で100万円ほどになります」
午後11時に閉館となり、5分後には館内に会員は1人もいない。ジムの正社員である支配人が全館の見回りを終えた後、2人に軽く挨拶をして帰る。ほとんどの電気が消え、暗く静まり返った館内で2人の清掃がはじまる。
西郷の担当はまず、4階のプールの更衣室だ。7〜8月は2〜3歳から中学生までのキッズ・スイミングスクールをほぼ毎日開設している。1日の子供の利用は、60〜70人。更衣室のロッカー付近やその下のタイルには、大量の水があふれている。子どもたちがプールから出てきて体を拭くことなく、更衣室に入り、着替えるからだという。
◆排泄物まみれで菌だらけのプール
特に女子の場合、水着が上半身と下半身になるだけに男子の倍以上の水となる。西郷は、その水の中に尿が含まれていることを知っている。「おしっこをプールの中で水着のまましたはず。その後、体を洗うことなく、更衣室に入っているみたい」。
支配人から聞いたのだが、ジムの正社員5人ほどと水泳のインストラクターの間ではかん口令がしかれているらしい。会員たちに知られたら、子どもだけでなく、成人を対象としたスイミングスクールも閉鎖を余儀なくされるかもしれないからだ。
「閉館から開館の午前6時までジムの支配人は、『節電』と称して全館の冷房を止めます。換気扇も動かさない。温度が40度近い更衣室で大量の水と尿をモップで吸い取り、それをバケツに突っ込む。水で洗い、またタイルの水と尿の吸い取りをする。時折、除菌効果のあるバスクリーナーを散布する。この繰り返しを30分ほど続けます。苦しさと暑さと、強烈な臭いで泣き出したくなるんです」
会社や役所、駅、学校のトイレで清掃員を見かける。小便、大便を体から出すのは人が生きていくうえで極めて大切で、最も基本的なこと。だが、新聞やテレビ、雑誌ではその最前線にいる清掃員を大きく報じることは少ない。
◆午後11時から午前3時まで勤務
都内東部の私鉄の某駅から徒歩で3分のスポーツジム。午後10時50分、地下1階の物置のような薄暗い部屋のステンレスの椅子に男女が座る。2人は4〜5年前から清掃員としてパート社員の扱いで働く。ジムの閉館となる午後11時から午前3時まで手分けをして全館を掃除する。
今回、取材で話を伺ったのは2人の清掃員のうちの女性のほうで、名は西郷静香（仮名・46歳）。夫と5年前に死別し、4年前から週5日、午前10時から午後5時まで正社員200人ほどのスーパーの総務に正社員として勤務。月給は、35万円。賞与は年2回で1回につき、基本給の平均2か月分。年収は、550万〜570万円になる。
この収入だけでは、私立高校に通う長男と私立中学に通学する娘は養えないという。
◆子供2人が私立大に進学
「夫の父が数か月に1度、自らの年金や貯蓄の一部である10万〜20万円ほどを孫の養育費として渡してくれます。それでも今後、2人が私立大学に進学することを考えると、収入が足りない。そこで3年前からこのジムで週3日働いています。時給は、1650円。1か月の給与は平均8万5000円で、1年で100万円ほどになります」
午後11時に閉館となり、5分後には館内に会員は1人もいない。ジムの正社員である支配人が全館の見回りを終えた後、2人に軽く挨拶をして帰る。ほとんどの電気が消え、暗く静まり返った館内で2人の清掃がはじまる。
西郷の担当はまず、4階のプールの更衣室だ。7〜8月は2〜3歳から中学生までのキッズ・スイミングスクールをほぼ毎日開設している。1日の子供の利用は、60〜70人。更衣室のロッカー付近やその下のタイルには、大量の水があふれている。子どもたちがプールから出てきて体を拭くことなく、更衣室に入り、着替えるからだという。
◆排泄物まみれで菌だらけのプール
特に女子の場合、水着が上半身と下半身になるだけに男子の倍以上の水となる。西郷は、その水の中に尿が含まれていることを知っている。「おしっこをプールの中で水着のまましたはず。その後、体を洗うことなく、更衣室に入っているみたい」。
支配人から聞いたのだが、ジムの正社員5人ほどと水泳のインストラクターの間ではかん口令がしかれているらしい。会員たちに知られたら、子どもだけでなく、成人を対象としたスイミングスクールも閉鎖を余儀なくされるかもしれないからだ。
「閉館から開館の午前6時までジムの支配人は、『節電』と称して全館の冷房を止めます。換気扇も動かさない。温度が40度近い更衣室で大量の水と尿をモップで吸い取り、それをバケツに突っ込む。水で洗い、またタイルの水と尿の吸い取りをする。時折、除菌効果のあるバスクリーナーを散布する。この繰り返しを30分ほど続けます。苦しさと暑さと、強烈な臭いで泣き出したくなるんです」