女子大生22歳の後悔。ラブホで盗撮された写真に戦慄、1回5万円で軽い気持ちから…――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2022年10月27日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。僕はLINE公式サービス『トークCARE』にて、年間約1500件のペースでチャット恋愛相談を受けています。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがってきました。
相談者のなかには「パパ活」をしているという女性も少なからずおりますが、トラブルに巻き込まれたという話もちらほら耳に……。
今回は都内の女子大生・加藤美南さん（22歳・仮名）が、出会ってしまった非道な中年男性とのエピソードを紹介します。
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
◆ラブホなどで男女の関係も結ぶパパ活を月2回
パパ活は大別すると、男性と食事だけしてお小遣いをもらうケースと、ラブホなどで男女の関係も結ぶケースに分かれますが、美南さんは後者のパパ活をしていたとのこと。
「私はガチ勢じゃないからパパ活していたのは月2回ぐらい。自分で言うのもなんなんですけど見た目はけっこういいので、1回5万円〜にしてました。学生じゃないパパ活友達のなかにはそれで生活してる子もいるし、学生でもハイブランド好きな子もいて、そういうタイプは月に何十万って稼ぐために毎日パパ探しにがんばってる。けど私は『金欠になってきたらそろそろやろうかな』ってぐらいの軽い感じでやってました」
◆身バレ防止を徹底的に警戒してLINEは交換せず
美南さんは清廉な女性で一見すると真面目な女子大生。大学の友達など周囲の人たちからは、実際そういったイメージを持たれているそうで、そんな“表の顔”を守るために会う相手はかなり厳選していたと言います。
「普通のマッチングアプリで“パパ”を探してるんですけど、ほかのパパ活女子と比べると、会うまでのメッセージのやりとりの量はめちゃくちゃ多いと思います。そのオジサンがいきなり下ネタぶっこんで来ないかどうかとか、そういう一般常識があるかは当然チェックしますし、相手の会社名とかまでしっかり聞いて、怪しくない人だってわかってから会うようにしてるんですよ。
あとは会うって決まると『LINE教えて』って言ってくる人が多いんですけど、絶対にLINEは教えないですね。リピーターになってくれる“パパ”もいますけど、何度会ってもLINE交換しないしインスタも教えないです。最初から最後までアプリ内のメッセージ機能だけで完結させてますね」
◆不穏すぎる…“運営により削除されました”
そこまで警戒して慎重にパパ活をしていた美南さんに、ある日、マッチングアプリ内で不穏なメッセージが届いたそうです。
「2回会ったことがあった“パパ”から、『あ、削除されちゃったwww』って入ってて。そのメッセージの前に“運営により削除されました”っていう表示が出ていたんです。何か画像を貼り付けてたっぽいので『何を送ったの？』って聞いたら、すぐにまた画像が送られてきて。今度は運営さんに気付かれる前だったからその写真を見ることができたんですが……服を脱いでベッドの上にいる私が写っていました……」
◆2度目に会ったときはなぜか行為中も黒縁メガネ
美南さんは当然、写真や動画はもっとも警戒しており、着衣状態でさえ撮らせないように徹底していたと言います。しかし、撮られた記憶のないみだらな自分の写真が存在している――動揺しながらも、その“パパ”に会ったときの違和感を思い出し……。
