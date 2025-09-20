2025年春の東大入試結果が出そろった。合格者を輩出する全国の高校をランキング。あの学校の実力は？

■開成、灘、桜蔭。今年の結果は？

「東大入試は総合力が問われる。トップの大学であり、高校の力をはかる一つの指標になるでしょうね」

大学進学実績に詳しい教育情報通信社、大学通信の井沢秀さんは言う。

東大合格者数1位は44年連続の開成で150人。2位は筑波大学附属駒場、3位は聖光学院だ。

「聖光は2024年度に100人合格者を出して話題となりました。25年度は隔年現象で減るとみられていましたが、95人とほぼ同数をキープしているのはさすがです」（井沢さん、以下同）

また4位の麻布は82人と24年度より27人伸ばしている。

一方で、今回特に合格実績が伸びたのは、公立の日比谷や横浜翠嵐だ。

「都や県の重点校に指定され学力向上に注力しており、高校受験の優秀層に選ばれています」

また、16年度入試から導入して10年目となった東大の学校推薦型選抜。合格基準が高く、100人程度の募集定員が満たされたことはこれまで一度もない。

「25年度は女子合格者が49.4％と、一般入試の約2割と比べ健闘しています」

10年連続して推薦合格者を出したのは渋谷教育学園渋谷（累計20人）と日比谷（同17人）の2校。秋田や広島も多く合格者を出している。

