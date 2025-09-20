お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之が２０日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオ ＴＯＫＹＯ ナイツのちゃきちゃき大放送」に出演。お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿の発言を巡る騒動に私見を述べた。

チョコプラは１０日配信のユーチューブチャンネル「チョコプラのウラ」で「アインシュタイン」稲田直樹のＳＮＳ乗っ取り件に言及。松尾は「芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、ＳＮＳをやるな」「素人が何、発信してんだってずっと思ってんの」などと発言し、炎上した。また、１８日にはユーチューブチャンネル「チョコレートプラネット チャンネル」に謝罪動画をアップ。連帯責任として２人ともバリカンで丸刈りになった。

ラジオでは一連の騒動についてトークを展開した。塙はお笑いはプロ以外の人もやっていいものだと持論を述べ「お笑いっていうのも誰がやったっていい。だから、みんなやればいいんですよ、Ｍ―１グランプリとか。っていう考え」と言及。その上で「ＳＮＳとかも、みんながやるものだから。みんなで楽しくやればいいんじゃないかなと思う」と語った。