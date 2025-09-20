双子妊娠の中川翔子、臨月に突入「やりたいこと食べたいものたちを描いてみました」手描き絵日記公開
【モデルプレス＝2025/09/20】タレントの中川翔子が9月20日、自身のInstagramを更新。双子妊娠36週で臨月に突入したことを手描きの絵日記とともに公開し、話題を呼んでいる。
【写真】入院中の中川翔子、臨月に突入 絵日記で報告
中川は「今日から双子36w ついに臨月突入たーーーー！！！！！」と臨月を迎えた喜びを表現。「長かったようで早かったような。しみじみ。。ここまで来たかぁ 本当にあと少しだ！」と感慨深いコメントを寄せている。
投稿では「無事産まれたあとやりたいこと食べたいものたちを描いてみました」と産後の楽しみを描いた可愛らしい絵日記を公開。ステーキやお寿司、ケーキなどのイラストとともに「なんかせっかく人生になかなかない妊娠期間だったから思ってたことこういう絵日記メモ描きためてみようかと」と明かしている。また「双子たち張りも血圧も安定しています 減塩食で手のむくみがおさまった！ありがたい！」と体調についても報告した。
この投稿に、ファンからは「素敵」「もうすぐですね」「絵が可愛すぎる」「体調安定してて良かった」「あと少し頑張って」「産後の楽しみいっぱいですね」といったコメントが寄せられている。
中川は2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、8月2日に双子であることを伝えた。（modelpress編集部）
