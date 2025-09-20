◆大相撲秋場所７日目（２０日、東京・両国国技館）

秋場所６日目の１９日に現役引退を発表したモンゴル出身の元幕内・水戸龍（３１）＝錦戸＝が２０日、引退会見を行った。十両の先場所を途中休場し、幕下に転落した今場所前に引退を決めたという。「膝と腰のけがや病気で手術したこともあって、前のように体力が戻らなくなってしまった。もっと頑張れたんじゃないかと、もやもやしている」と心残りも明かした。

水戸龍は高校１年生で伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）や元関脇・逸ノ城と同じ飛行機で来日した。鳥取城北高から日大に進み、アマ横綱と学生横綱に輝いた。大きな期待を受けて錦戸部屋に入門したが、自己最高は西前頭１３枚目、幕内在位５場所にとどまった。 思い出の一番には幕下１５枚目格付け出しでデビューした２０１７年夏場所を挙げた。「初めての相撲で天空海さんに負けまして、忘れられないですね。アマチュア時代でちょっと成績を残していたからといって。悪い癖があったとあの一番で知った。思い出の相撲と思い出の場所」。逆に勝った中で印象に残る取組を聞かれ「あの…ないです」と答え、報道陣の笑いを誘う場面もあった。

今後は日本相撲協会に残らず、来年２月に断髪式を予定している。師匠の錦戸親方（元関脇・水戸泉）は「大成させてあげられなかったのは、私も悔いが残る。なんとか頑張ってほしかったが、これだけけがが続くと、私も『我慢して休め』というよりも『ゆっくりと治療してね』と。人生は長いんだからと。そういう気持ちで送り出してあげたい」とねぎらった。